  • Пивоваров о 4:0 с «Крыльями»: «Победу посвящаем Яшину – это великий человек, победитель. Динамовский дух надо восстанавливать, равняться на Льва Ивановича»
Пивоваров о 4:0 с «Крыльями»: «Победу посвящаем Яшину – это великий человек, победитель. Динамовский дух надо восстанавливать, равняться на Льва Ивановича»

Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» должно равняться на Льва Яшина.

22 октября экс-голкиперу бело-голубых исполнилось бы 96 лет.

Москвичи дома разгромили «Крылья Советов» в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Впечатления от игры хорошие. Уверенная победа. Контролировали весь матч, забили красивые мячи.

В этот день посвящаем победу понятно кому. Яшин – великий человек, победитель. Динамовский дух надо восстанавливать, надо равняться на Льва Ивановича.

– Как прокомментируете выход в следующую стадию в Кубке России?

– Все не было гладко. Вы помните игру с «Краснодаром». Но в последующих матчах получилось выровнять ситуацию. Рады, что получилось пройти дальше, – сказал генеральный директор «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
