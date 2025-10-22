  • Спортс
  • Карпин о хет-трике Бабаева: «Уже были такие футболисты – год сыграли, а потом их нет. Потому дифирамбы петь не стоит»
15

Карпин о хет-трике Бабаева: «Уже были такие футболисты – год сыграли, а потом их нет. Потому дифирамбы петь не стоит»

Валерий Карпин дал сдержанный комментарий о хет-трике Ульви Бабаева.

– Сегодня Бабаев показал себя нормально, даже хорошо. От него все зависит. Молодец. Уже были такие футболисты. Год сыграли, а потом [их] нет. Потому дифирамбы петь не стоит. Посмотрим.

Бабаеву помогло, что он играл прошлый сезон в Самаре?

– А почему в других играх с Самарой не получилось? Сегодня получилось, слава богу.

– В каком состоянии Миранчук?

– Связки голеностопа. Надеемся, что двух недель будет достаточно. Но будем ориентироваться на болевые ощущение, нежели на клинические исследования, – отметил главный тренер «Динамо» после разгрома «Крыльев Советов» (4:0).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
