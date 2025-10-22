«В «Динамо» наверняка будут делать ставку на Кубок с учетом провала в чемпионате. Тренера сборной назначали не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов». Силкин о бело-голубых

Сергей Силкин считает, что «Динамо» сделает ставку на Кубок России в этом сезоне.

Сегодня в 6-м туре бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов».

«Крылья» всегда были неудобным соперником для «Динамо», и этот сезон — не исключение. Самарцы уже выиграли у команды Карпина серию пенальти в Кубке и чуть не отыгрались с 0:3 в чемпионате, проиграв в итоге всего лишь 2:3.

«Крылья Советов » вполне могут сделать ставку на Кубок и воспользоваться проблемами у «Динамо», если те слишком расслабятся и недооценят соперника, решив, что раз он в последнее время мало выигрывает, значит, его можно победить вполноги.

Вряд ли в динамовском клубе будут довольны раннему вылету из Пути РПЛ. Все-таки они собирали такой состав и назначали им руководить тренера сборной не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов, лишая себя права на ошибку в данном турнире.

В «Динамо» наверняка будут делать ставку на Кубок России , так как это хороший способ сделать сезон успешным с учетом провальных результатов в чемпионате. Но для этого надо максимально серьезно настроиться на матч с «Крыльями», чтобы выйти из группы со второго места и продолжить борьбу в Пути РПЛ», – сказал бывший тренер «Динамо ».