«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»

«Динамо» удалось прервать серию игр без побед.

Команда Валерия Карпина разгромила «Крылья Советов » (4:0) в FONBET Кубке России.

В предыдущих трех матчах московский клуб уступил «Краснодару» по пенальти в Кубке, а также проиграл «Локомотиву» (3:5) и сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в Мир РПЛ .

26 октября «Динамо » встретится с «Зенитом» в чемпионате.