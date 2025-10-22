«Динамо» победило впервые за 4 матча – 4:0 с «Крыльями». Дальше – «Зенит»
«Динамо» удалось прервать серию игр без побед.
Команда Валерия Карпина разгромила «Крылья Советов» (4:0) в FONBET Кубке России.
В предыдущих трех матчах московский клуб уступил «Краснодару» по пенальти в Кубке, а также проиграл «Локомотиву» (3:5) и сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) в Мир РПЛ.
26 октября «Динамо» встретится с «Зенитом» в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости