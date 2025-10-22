«Сволочи, хотели роль Яшина принизить в футболе, пока не получилось. Памятники нашим воинам рушат, ничего святого нет. Полно таких, мы всем не закроем рот». Пономарев про приз лучшему вратарю мира

Владимир Пономарев призвал защитить память Льва Яшина как лучшего вратаря мира.

Яшин родился ровно 96 лет назад. Игравший за московское «Динамо » и сборную СССР футболист – единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч». Ранее сообщалось , что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать трофей имени Яшина , вручаемый лучшему вратарю мира.

«Мало ли что они хотят. Сейчас памятники рушат нашим воинам, ничего святого нет.

Яшина тоже хотели забыть, но пока не получилось. Может получиться, если мы не будем сопротивляться.

Мы должны делать все для того, чтобы этого не случилось. Везде пропагандировать его как лучшего в мире. Всего один вратарь в истории получил «Золотой мяч »!

Хотели принизить его роль в футболе. Сволочи! Полно таких, мы же не закроем им всем рот», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Пономарев.