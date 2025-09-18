«Яшин был как Пушкин и Толстой. Как можно изменить историю, если в ней был человек такого калибра?» Борис Игнатьев о предложении переименовать трофей имени советского вратаря

Борис Игнатьев отреагировал на предложение переименовать трофей имени Яшина.

Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

«Возмутительный ход! Хотят нагадить в очередной раз, как они умеют. За этим больше ничего не стоит.

Как можно изменить историю, если в ней был человек такого калибра? При чем здесь политика? Это спорт, который обозначают вне политики. Но Яшин же был как Пушкин и Толстой.

Яшин сделал много для футбола, оставил о себе серьезную память. Кощунство это. Я это говорю, как человек, который учился вместе с ним в школе тренеров и хорошо его знал. Я видел, что он делал для профессии, как к ней относился. Мы должны быть ему благодарны, вне зависимости от того, в какой точке Земли кто-то находится. Большинство – это трезвые люди, они не поддержат эту инициативу», – сказал бывший тренер сборной России.