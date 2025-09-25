Фрей о Яшине: «Идол для большинства вратарей в мире – он был лучшим из лучших, опередил два-три поколения. Не зря в его честь назвали трофей лучшему голкиперу сезона»
Себастьян Фрей заявил, что Лев Яшин изменил футбол.
– Кто, на ваш взгляд, лучший российский футболист всех времен?
– Это, конечно, Лев Яшин. Это пример, идол для большинства вратарей в мире. Он был лучшим из лучших.
Не зря же в его честь назвали трофей, который вручают лучшему голкиперу сезона. Тем более Яшин – это единственный вратарь, который стал обладателем «Золотого мяча». Своей игрой Яшин опередил два или три поколения. На мой взгляд, он изменил футбол.
Но в России, кроме Яшина, еще же был и Дасаев! Он тоже был потрясающим вратарем. Я был молод и рос на игре этих голкиперов. Для многих в России был только Яшин, но Дасаев был одним из лучших вратарей мира в свое время. России есть, кем гордиться, – сказал бывший вратарь «Интера» и сборной Франции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
