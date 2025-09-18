«Яшин всегда был фигурой номер один в спорте! В этом мощном международном имени сходилось все. Безобразие!» Экс-гимнастка Иванова о предложении переименовать трофей имени вратаря

Лидия Иванова возмущена предложением переименовать трофей имени Льва Яшина.

Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

«Это просто безобразие! Ужас! Переименовать приз имени Яшина, как это так? В спорте Яшин всегда был фигурой номер один! И все были с этим согласны. Ни у кого в этом никогда не возникало сомнений. В этом ярком и мощном международном имени – Лев Яшин – сходилось все. И вот теперь столько лет прошло, каким‑то непонятным людям это надо поправить.

Но я в это безобразие в их звене верю: что хотят, то и делают. Что в МОК, что в УЕФА , к сожалению, сейчас решают вопросы так, как удобно кому‑то, а не в соответствии со стандартами мирового порядка.

Но для мира Яшин был, есть и будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.