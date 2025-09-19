Дмитрий Свищев: «УЕФА должен запретить англичанам порочить имя Яшина. Их предки рукоплескали великому вратарю на «Уэмбли», а потомки пытаются эту часть истории смыть»
Дмитрий Свищев призвал УЕФА принять меры в отношении англичан из-за Льва Яшина.
«УЕФА должен запретить англичанам порочить и дискредитировать имя великого вратаря.
Их предки рукоплескали Яшину на «Уэмбли», а теперь потомки пытаются эту часть истории смыть. Этого нельзя допустить», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Ранее сообщалось, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать трофей имени Яшина, вручаемый лучшему вратарю мира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
