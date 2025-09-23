Журналист Клещев, голосующий от России за «Золотой мяч», о предложении переименовать награду Яшина: «Бред – у меня нет такой информации. Россияне для France Football – такие же люди»

Константин Клещев опроверг слухи о возможном переименовании награды Льва Яшина.

Ранее сообщалось , что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать трофей имени Яшина, вручаемый лучшему вратарю мира.

– В издании по-прежнему хорошо относятся к русским? Говорят, англичане предлагают поменять название премии Льва Яшина.

– Это бред – такой информации у меня нет. Россияне для редакторов France Football – такие же люди. Но успехов наших игроков пока мало для попадания в топ-30. Никакой политики, – заявил журналист, представляющий Россию в голосовании за «Золотой мяч».

Вчера трофей Яшина во второй раз в карьере получил голкипер сборной Италии, перешедший из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», Джанлуиджи Доннарумма.