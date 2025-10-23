  • Спортс
0

Фермин, Нмеча, Гурусета и Ман – претенденты на звание лучшего футболиста 3-го тура в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура Лиги чемпионов.

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес сделал хет-трик в матче против «Олимпиакоса» (6:1).

Вингер ПСВ Деннис Ман забил два мяча в игре с «Наполи» (6:2).

Центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча оформил дубль в ворота «Копенгагена» (4:2).

Нападающий «Атлетика» Горка Гурусета дважды отличился в матче против «Карабаха» (3:1).

Винисиус и Джуд взломали «Юве», «Ливерпуль» ожил и забил 5, Головин вернулся. Главное в ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный аккаунт Лиги чемпионов в X
