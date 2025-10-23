Фермин, Нмеча, Гурусета и Ман – претенденты на звание лучшего футболиста 3-го тура в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура Лиги чемпионов.
Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес сделал хет-трик в матче против «Олимпиакоса» (6:1).
Вингер ПСВ Деннис Ман забил два мяча в игре с «Наполи» (6:2).
Центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча оформил дубль в ворота «Копенгагена» (4:2).
Нападающий «Атлетика» Горка Гурусета дважды отличился в матче против «Карабаха» (3:1).
