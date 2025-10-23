Карпин о том, приблизился ли Бабаев в основе «Динамо» после хет-трика: «Нет, от этого ничего не зависит. Больше зависит от тренировок»
Валерий Карпин не считает, что Ульви Бабаев стал ближе к составу «Динамо».
21-летний вингер сделал хет-трик в матче против «Крыльев Советов» (4:0) в Фонбет Кубке России.
– Этим матчем Ульви Бабаев приблизился к основному составу?
– Нет, от этого ничего не зависит. Больше от тренировок зависит, чем от матчей, – сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
