Карпин о том, приблизился ли Бабаев в основе «Динамо» после хет-трика: «Нет, от этого ничего не зависит. Больше зависит от тренировок»

Валерий Карпин не считает, что Ульви Бабаев стал ближе к составу «Динамо».

21-летний вингер сделал хет-трик в матче против «Крыльев Советов » (4:0) в Фонбет Кубке России.

– Этим матчем Ульви Бабаев приблизился к основному составу?

– Нет, от этого ничего не зависит. Больше от тренировок зависит, чем от матчей, – сказал главный тренер «Динамо » Валерий Карпин .