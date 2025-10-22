У «Бенфики» – лучшая академия в мире по версии CIES, у «Барсы» – 2-я, у «Реала» – 9-я. «Локомотив» занял 96-е место в рейтинге
Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг ста лучших клубных академий.
В исследовании изучались 49 лиг мира. Клубы расставлены по местам, исходя из индекса подготовки футболистов, учитывающего количество подготовленных игроков, уровень клубов, за которые они выступали в прошлом году, и количество сыгранных минут.
Рейтинг клубных академий мира, как и год назад, возглавила «Бенфика». 93 игрока воспитанника португальцев сыграли в 49 лигах.
Топ-10 лучших клубных академий мира:
1. «Бенфика» (индекс подготовки – 105,1; количество воспитанников – 93)
2. «Барселона» (98,7; 76)
3. «Ривер Плейт» (98,3; 97)
4. «Аякс» (97,6; 80)
5. «Бока Хуниорс» (95; 86)
6. «Спортинг» (83,4; 76)
7. «Динамо» Загреб (77,9; 77)
8. «Дефенсор Спортинг» (77; 88)
9. «Реал Мадрид» (74,8; 58)
10. «Велес Сарсфилд» (73,8; 70)
Отметим, что 13-е место в рейтинге заняло киевское «Динамо» (70,3; 63).
Единственный российский клуб в топ-100 – «Локомотив», занявший 96-е место с рейтингом подготовки 32,8 при 30 заигранных воспитанниках.