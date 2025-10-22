Ассоциация итальянских арбитров о пенальти «Милана» и падении Хименеса: «Такое поведение должно быть искоренено, мы примем меры. ВАР не должен был вмешиваться»

Ассоциация итальянских арбитров раскритиковал ВАР и форварда «Милана» Хименеса.

«Милан » обыграл «Фиорентину» (2:1) в 7-м туре Серии А.

На 86-й минуте Рафаэл Леау забил победный гол с пенальти, назначенного арбитром Ливио Маринелли при помощи ВАР за фол Фабиано Паризи на Сантьяго Хименесе – игрок «фиалок» в штрафной задел рукой по лицу и прихватил за плечо форварда.

– Маринелли хорошо оценил ситуацию на поле. При такой интенсивности [контакта] ВАР не должен вмешиваться, потому что речь идет об оценке ситуации судьей в поле.

– Небольшая задержка рукой и удар по лицу – это не пенальти?

– Учитывая высокий порог допуска, установленный Джанлукой Рокки (глава судейского корпуса итальянской Италии – Спортс’‘) в этом сезоне, это не пенальти.

Если бы судья, находясь на поле, почувствовал, что интенсивность контакта была достаточной, чтобы назначить пенальти, и назначил бы его, вмешательство ВАР не потребовалось бы. Это решение главного судьи матча.

– Оцените действия нападающего Хименеса.

– Он значительно усугубил эпизод своим падением. И в этом сезоне мы видели, как многие игроки ведут себя подобным образом, притворяясь, что получили сильный удар, как только их коснулись.

Рокки предельно ясно выразил свою позицию по этому вопросу, и мы думаем, как наказывать за подобные ситуации, поскольку на поле требуется максимальное уважение. Подобное поведение должно быть искоренено. Со следующего воскресенья будут приняты строгие меры по пресечению подобных случаев, – заявил бывший рефери Андреа Де Марко, представитель Ассоциация итальянских арбитров (AIA), в эфире DAZN.