  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассоциация итальянских арбитров о пенальти «Милана» и падении Хименеса: «Такое поведение должно быть искоренено, мы примем меры. ВАР не должен был вмешиваться»
1

Ассоциация итальянских арбитров о пенальти «Милана» и падении Хименеса: «Такое поведение должно быть искоренено, мы примем меры. ВАР не должен был вмешиваться»

Ассоциация итальянских арбитров раскритиковал ВАР и форварда «Милана» Хименеса.

«Милан» обыграл «Фиорентину» (2:1) в 7-м туре Серии А.

На 86-й минуте Рафаэл Леау забил победный гол с пенальти, назначенного арбитром Ливио Маринелли при помощи ВАР за фол Фабиано Паризи на Сантьяго Хименесе – игрок «фиалок» в штрафной задел рукой по лицу и прихватил за плечо форварда.

– Маринелли хорошо оценил ситуацию на поле. При такой интенсивности [контакта] ВАР не должен вмешиваться, потому что речь идет об оценке ситуации судьей в поле.

– Небольшая задержка рукой и удар по лицу – это не пенальти?

– Учитывая высокий порог допуска, установленный Джанлукой Рокки (глава судейского корпуса итальянской Италии – Спортс’‘) в этом сезоне, это не пенальти.

Если бы судья, находясь на поле, почувствовал, что интенсивность контакта была достаточной, чтобы назначить пенальти, и назначил бы его, вмешательство ВАР не потребовалось бы. Это решение главного судьи матча.

– Оцените действия нападающего Хименеса.

– Он значительно усугубил эпизод своим падением. И в этом сезоне мы видели, как многие игроки ведут себя подобным образом, притворяясь, что получили сильный удар, как только их коснулись.

Рокки предельно ясно выразил свою позицию по этому вопросу, и мы думаем, как наказывать за подобные ситуации, поскольку на поле требуется максимальное уважение. Подобное поведение должно быть искоренено. Со следующего воскресенья будут приняты строгие меры по пресечению подобных случаев, – заявил бывший рефери Андреа Де Марко, представитель Ассоциация итальянских арбитров (AIA), в эфире DAZN.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?3682 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
logoсерия А Италия
logoФиорентина
logoМилан
logoФабиано Паризи
logoСантьяго Хименес
logoсудьи
видеоповторы
Ливио Маринелли
Андреа Де Марко
Джанлука Рокки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аллегри о 2:1 с «Фиорентиной»: «Хороший матч «Милана», до гола Гозенса у соперника не было ударов в створ. Сказал Леау пробить пенальти, главное – снизить процент промахов»
719 октября, 21:58
«Милан» вышел на чистое 1-е место в Серии А. «Интер», «Наполи» и «Рома» отстают на одно очко, «Ювентус» – на 4
5319 октября, 21:17
У «Милана» 6 побед с общим счетом 13:2 и ничья с «Ювентусом» в последних 7 играх. При Аллегри у «россонери» лишь одно поражение
2619 октября, 20:59
«Милан» одолел «Фиорентину» благодаря дублю Леау – 2:1
2519 октября, 20:42
Главные новости
Журавель на стадионах «Зенита» – секреты «Петровского» и «Газпром-Арены»
11 минут назадВидеоСпортс"
Кавазашвили о Сафонове: «Как ему в «ПСЖ» бороться – взять шпагу, двустволку или пику? Матвей за год потерялся, он везде поплывет сейчас. Ему надо все восстанавливать»
312 минут назад
Конте о 2:6: «Я не очень агрессивен. Возьму кнут и табуретку в следующий раз, как укротитель тигров»
936 минут назад
Тебас об отмене матча в США: «К «честности соревнований» апеллируют годами давившие на судей, руководителей. Ла Лига продолжит противостоять тем, кто стремится разрушить испанский футбол»
4653 минуты назад
Этот тренер приводил «Челси» к триумфу в ЛЧ 13 лет назад, но сейчас о нем не слышно. Вспомните, как его зовут?
вчера, 12:00Тесты и игры
Абрамович не планирует покупать ни «Галатасарай», ни любой другой клуб («Mash на спорте»)
40сегодня, 07:54
«Спортинг» опроверг интерес к Сафонову: «Информация не соответствует действительности»
19сегодня, 07:17
Вратарь «Динамо» Расулов мечтает о матче с «Реалом»: «Калмурза из «Кайрата» сыграл против них в Лиге чемпионов, так что все возможно. Не люблю тер Стегена, он за «Барсу» играет»
9сегодня, 06:20
Опрос соискателей в Рейтинге работодателей от HH в самом разгаре. Сделайте свой выбор – будем благодарны за поддержку!
сегодня, 06:00Опрос
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
36сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Николаев считает ошибочным пенальти «Ахмата» в игре с «Динамо»: «Удивление, что человек из ВАР‑центра позвал судью. Никто не прихватывал, тут даже не задержка»
5сегодня, 07:41
«Айнтрахт» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 07:26
«Челси» – «Аякс». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 06:55
Защитник «Атлетико» Ганцко про 0:4: «Арсенал» – одна из лучших в мире команд, но счет смотрится совсем уж плохо. Если бы я пробил чуть лучше, могло стать 1:1»
6сегодня, 06:44
«Ростов» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
2сегодня, 06:29
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого против «Сеула»
9сегодня, 05:57
«Бавария» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 05:50
«Рубин» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 05:20
«В «Динамо» наверняка сделают ставку на Кубок с учетом провала в чемпионате. Тренера сборной назначали не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов». Силкин о бело-голубых
9сегодня, 05:11
«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
9сегодня, 04:50