Аллегри о 2:1 с «Фиорентиной»: «Хороший матч «Милана», до гола Гозенса у соперника не было ударов в створ. Сказал Леау пробить пенальти, главное – снизить процент промахов»

Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Фиорентиной» (2:1) в Серии А.

Рафаэл Леау сделал дубль в матче 7-го тура чемпионата Италии. 

«Команда провела хороший матч. До гола Гозенса мы не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ. Этого пропущенного мяча можно было избежать, но мы тоже создали несколько моментов. После пропущенного гола была отличная реакция – и это непросто. Я доволен.

Леау вместе с Хименесом имели чуть больше свободы, но мы можем играть и без классического центрфорварда. Фофана много подключался из глубины – это большое преимущество, потому что мы можем заполнять штрафную площадь несколькими игроками.

Я сказал Леау пробить пенальти, но и Фофана – хороший исполнитель. Главное – уменьшить процент промахов», – сказал главный тренер «Милана». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Pazzi di Fanta
