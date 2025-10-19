У «Милана» 6 побед с общим счетом 13:2 и ничья с «Ювентусом» в последних 7 играх. При Аллегри у «россонери» лишь одно поражение

«Милан» продлил серию без поражений до семи матчей.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Фиорентину» (2:1) в 7-м туре чемпионата Италии.

«Россонери» в этом сезоне провели девять матчей. Сперва они обыграли «Бари» (2:0), затем уступили «Кремонезе» (1:2), после чего выдали серию с шестью победами с общим счетом 13:2 и сухой ничьей с «Ювентусом».

24 октября «Милан» встретится с «Пизой».