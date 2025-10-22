  • Спортс
  «Шанхай» Слуцкого обыграл «Сеул» в 3-м туре азиатской ЛЧ – 2:0. Это первая победа «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Сеул» в 3-м туре азиатской ЛЧ – 2:0. Это первая победа «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне

«Шанхай Шэньхуа» дома обыграл «Сеул» в 3-м туре Лиги чемпионов Азии (2:0).

В составе хозяев отличились Луис Асуэ и Андре Луис.

Это первая победа «Шанхая» в текущем розыгрыше турнира. До этого «Шэньхуа» уступил «Канвону» (1:2) и сыграл вничью с «Ульсаном» (1:1). После трех туров команда Леонида Слуцкого идет пятой в таблице своей группы.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 26 октября примет «Далянь Инбо» в 28-м туре Суперлиги Китая. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

Камбэк Слуцкого против девятерых. Сомнительно, но окей для чемпионской гонки

