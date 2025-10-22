Фанаты «Мьельбю» проехались по деревне на тракторах вместе с автобусом команды после победы в чемпионате Швеции. Клуб взял титул впервые в истории
Фанаты «Мьельбю» оригинально отпраздновали победу в чемпионате Швеции.
Клуб досрочно гарантировал титул – за три тура до конца отрыв от «Хаммарбю», идущего вторым, составляет 11 очков.
Команда отпраздновала победу, прокатившись на автобусе по деревне Хеллевик, вместе с ней ехали болельщики на тракторах.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: svt.se
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости