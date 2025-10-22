  • Спортс
  • «Вильярреал» выразил недовольство Ла Лигой из-за плохой организации и отмены матча в Майами: «Это была хорошая возможность для роста клубов и турнира на международном уровне»
«Вильярреал» недоволен отменой матча в Майами.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами. 

«Вильярреал» хотел бы выразить свое глубокое недовольство Ла Лигой в связи с плохой организацией матча против «Барселоны», который планировалось провести 20 декабря в Майами и который в конечном итоге не будет проведен в Соединенных Штатах.

Клуб хотел бы предоставить подробный отчет обо всей хронологии событий, связанных с этой ситуацией.

Проект по проведению матча Ла Лиги за пределами Испании – это инициатива, предложенная самой Ла Лигой для глобального расширения турнира. Этим летом Ла Лига предложила «Вильярреалу» принять участие в матче против «Барселоны», который должен был состояться перед рождественскими каникулами.

«Вильярреал», как он неоднократно публично заявлял, согласился, поскольку считает, что этот проект очень полезен для роста клуба и, прежде всего, для содействия развитию соревнования. Однако для его реализации необходимы два фундаментальных и обязательных условия:

1. Деньги, выделенные Ла Лигой на эту инициативу, пойдут на выплату компенсации владельцам сезонных абонементов «Вильярреала», которые по-настоящему пострадали от сложившейся ситуации из-за пропуска одного из матчей, уже включенных в их абонемент. Это могло включать бесплатную поездку в Майами для просмотра матча или частичный возврат стоимости сезонного абонемента.

2. Ни один из клубов-участников не получит от Ла Лиги никакой прямой финансовой выгоды за проведение матча, поскольку эти деньги должны были быть использованы для выплаты компенсации владельцам абонементов «Вильярреала» (как указано в пункте 1), а также потому, что это было бы несправедливо по отношению к другим клубам Ла Лиги.

Ла Лига поняла и согласилась на эти условия. Именно сама Ла Лига, как ответственный орган и автор этой инициативы на всех уровнях, должна была запросить все соответствующие разрешения и передать всю информацию в ФИФА и остальные клубы и различные компетентные органы, такие как RFEF, УЕФА, ФИФА и AFE (Ассоциацию футболистов Испании).

С самого лета, когда только начала рассматриваться такая возможность, «Вильярреал» полностью предоставил свои услуги в распоряжение Ла Лиги и подчеркнул важность заблаговременной работы и планирования, чтобы удовлетворить все соответствующие нужды.

Учитывая отсутствие прогресса в разработке и организации матча Ла Лигой, «Вильярреал» неоднократно выражал свою глубокую обеспокоенность в адрес организации и настоятельно призывал ее определить основные необходимые аспекты для начала организации мероприятия – такие как подтверждение времени начала матча и наем туристического агентства для такого масштабного выезда.

На этот четверг была назначена встреча – и если бы на ней не были решены эти вопросы, клуб вышел бы из проекта из-за отсутствия минимальных гарантий организации матча.

Вчера вечером, за несколько минут до начала матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Манчестер Сити» Ла Лига по телефону уведомила клуб о том, что матч отменен по решению компании-спонсора. Однако информация была конфиденциальной, и было решено найти наилучшее время, чтобы сделать совместное заявление об этом решении – как в случае с объявлением о матче 8 октября.

Однако спустя несколько минут, к удивлению клуба, Ла Лига решила выступить с односторонним заявлением, в котором объявила об отмене игры с участием «Вильярреала». Она сделала это во время матча, имеющего большое значение для клуба, тем самым продемонстрировав полное неуважение к клубу, а также отсутствие чуткости и эмпатии.

«Вильярреал» сожалеет, что Ла Лига, как организатор, не смогла лучше организовать проведение матча и что матч Ла Лиги в Майами не сможет состояться, так как считает, что это хорошая возможность для роста клубов и Ла Лиги на международном уровне.

В свою очередь, клуб будет продолжать придерживаться своей политики и философии, направленной на дальнейшее содействие прогрессу клуба и самого соревнования», – говорится в заявлении «Вильярреала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вильярреала»
