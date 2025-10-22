  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанат «Ман Сити» умер в Испании в день матча с «Вильярреалом» в ЛЧ. «Горожане» выразили соболезнования: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда 🩵»
9

Фанат «Ман Сити» умер в Испании в день матча с «Вильярреалом» в ЛЧ. «Горожане» выразили соболезнования: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда 🩵»

«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи со смертью фаната перед игрой ЛЧ.

Во вторник «Ман Сити» на выезде обыграл «Вильярреал» (2:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы глубоко опечалены кончиной Гая Брэдшоу, болельщика «Сити», который трагически погиб в Испании перед матчем клуба с «Вильярреалом» вчера вечером.

Все члены клуба выражают соболезнования его семье, друзьям и болельщикам в это трудное время. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда 🩵», – говорится в заявлении клуба.

По данным Manchester Evening News, 35-летний болельщик «Ман Сити» был найден мертвым в городе Бенидорм в день матча. Друг Брэдшоу обнаружил его мертвым в квартире, где фанат остановился.

Причина смерти пока не подтверждена, но семье сообщили, что «никаких подозрительных обстоятельств нет».

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?4815 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Манчестер Сити» в X
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
происшествия
болельщики
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВильярреал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
7:2 – шоу «ПСЖ», 6:1 – концерт «Барсы», 6:2 – ПСВ унизил Конте. Главное в ЛЧ
81сегодня, 07:40
Гвардиола о 2:0: «Вильярреал» – топ-команда, здесь трудно. «Ман Сити» показал хорошую игру – чувствую, мы возвращаемся к тому, что было в прошлом»
14вчера, 22:11
У «Ман Сити» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах
9вчера, 21:14
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Атлетико», «ПСЖ» забил 7 голов «Байеру», «Ман Сити» выиграл у «Вильярреала», «Барса» разнесла «Олимпиакос», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом»
871вчера, 20:55
«Манчестер Сити» победил «Вильярреал» благодаря голам Холанда и Бернарду – 2:0
3вчера, 20:52
Главные новости
«Вильярреал» выразил недовольство Ла Лигой из-за плохой организации и отмены матча в Майами: «Это была хорошая возможность для роста клубов и турнира на международном уровне»
1121 минуту назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» принимает «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Сочи» в четверг
54529 минут назадLive
Дмитрий Губерниев: «Сафонов не ссыкло и настоящий спортсмен! Молодец, что пытается выдержать конкуренцию в «ПСЖ». А на игру Забарного мне похер, как и всем россиянам»
3248 минут назад
Губернатор Федорищев о «Крыльях»: «Я очень доволен. Цель на сезон – сформироваться как клуб, показывать атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это все тренерский штаб выполняет»
4059 минут назад
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Сеул» в 3-м туре азиатской ЛЧ – 2:0. Это первая победа «Шэньхуа» в турнире в этом сезоне
7сегодня, 14:30
Бубнов про гол Воробьева от углового флажка: «Это недоразумение, а не лучший гол в истории РПЛ. Галактионов сказал про «сухой лист». Вы посмотрите повтор и извинитесь за такую чушь»
94сегодня, 14:15
УЕФА об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Приветствуем решение Ла Лиги. Наша позиция в отношении матчей чемпионата, проводимых за рубежом, остается четкой»
40сегодня, 13:58
Штиллер интересен «МЮ». «Штутгарт» может за 2 млн евро убрать опцию выкупа хавбека и намерен требовать за него 50 млн (Деннис Байер)
20сегодня, 13:36
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
45сегодня, 05:40
Алаба хочет заработать новый контракт в «Реале». Маловероятно, что клуб продлит соглашение с 33-летним защитником (Флориан Плеттенберг)
67сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Меленстен о Рэшфорде и «МЮ»: «Не думаю, что он вернется при Амориме, ведь что-то вынудило его перейти в «Барсу». В Испании не так сложно, как в АПЛ, особенно в команде с 70% владения»
27 секунд назад
Борис Ротенберг-младший об академии «Локо» в топ-100 от CIES: «Это показывает, что Россия – футбольная страна, а наши воспитанники конкурентоспособны на уровне лучших лиг мира»
49 минут назад
«Рубин» – «Ахмат». 0:1 – Жемалетдинов открыл счет. Онлайн-трансляция
210 минут назадLive
Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа – обеспечить безопасность всем»
114 минут назад
Президент «Бетиса» об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Трудно представить наш клуб вдали от своего стадиона в домашнем матче. Нужно уважать нашу фан-базу»
214 минут назад
«Динамо» – «Крылья Советов». 1:0 – Бабаев забил с паса Тюкавина. Онлайн-трансляция
1828 минут назадLive
«Зенит» сыграет с «Динамо». Петербуржцы, ждем всех на домашней игре против москвичей!
31 минуту назадРеклама
Гендиректор «Баварии» о 100 млн евро за Кейна: «Если бы нам сказали, что Харри будет играть все лучше с каждым сезоном, мы заплатили бы еще больше»
451 минуту назад
О′Хара о дальних вбрасываниях: «Я это ненавижу, это убивает игру, особенно АПЛ. Виноват «Арсенал», который все это начал. Это как в нон-лиге – скучно смотреть»
16сегодня, 14:27
Фанаты «Мьельбю» проехались по деревне на тракторах вместе с автобусом команды после победы в чемпионате Швеции. Клуб взял титул впервые в истории
1сегодня, 14:14Видео