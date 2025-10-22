Фанат «Ман Сити» умер в Испании в день матча с «Вильярреалом» в ЛЧ. «Горожане» выразили соболезнования: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда 🩵»

«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи со смертью фаната перед игрой ЛЧ.

Во вторник «Ман Сити» на выезде обыграл «Вильярреал» (2:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

«Мы глубоко опечалены кончиной Гая Брэдшоу, болельщика «Сити», который трагически погиб в Испании перед матчем клуба с «Вильярреалом » вчера вечером.

Все члены клуба выражают соболезнования его семье, друзьям и болельщикам в это трудное время. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда 🩵», – говорится в заявлении клуба.

По данным Manchester Evening News, 35-летний болельщик «Ман Сити » был найден мертвым в городе Бенидорм в день матча. Друг Брэдшоу обнаружил его мертвым в квартире, где фанат остановился.

Причина смерти пока не подтверждена, но семье сообщили, что «никаких подозрительных обстоятельств нет».