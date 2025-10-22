Гендиректор «Баварии» о 100 млн евро за Кейна: «Если бы нам сказали, что Харри будет играть все лучше с каждым сезоном, мы заплатили бы еще больше»
Генеральный директор «Баварии» оценил игру Харри Кейна за клуб.
«Если бы кто-нибудь сказал нам, что Харри будет играть все лучше с каждым сезоном, мы, вероятно, заплатили бы еще больше».
О возможном продлении контракта с игроком
«Мы уже говорили, что сезон еще только начинается. Мы обсудим это в подходящее время», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.
Кейн перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в 2023 году за 100 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 19 голов и отдал 3 результативных паса.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
