Дмитрий Губерниев: «Сафонов не ссыкло и настоящий спортсмен! Молодец, что пытается выдержать конкуренцию в «ПСЖ». А на игру Забарного мне похер, как и всем россиянам»

Дмитрий Губерниев заявил, что Матвей Сафонов не ссыкло и борется в «ПСЖ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле 2024 года. Вратарь выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В текущем сезоне футболист сборной России еще не играл за парижан.

– Мне, как и всем россиянам, похер на игру Забарного [в матче Лиги чемпионов с «Байером» – 7:2]. Даже Сафонову, думаю, похер. Забарный сыграл неудачно, посмотрим, какой у него кредит доверия со стороны тренера и руководства клуба.

– Были разговоры, что Сафонова могут убрать из-за наличия в составе Забарного.

– Если бы хотели, то давно бы уже это сделали. Матвей – молодец, что пытается выдержать конкуренцию в составе очень именитой команды. Он заслуживает уважения. Сафонов не ссыкло и настоящий спортсмен!

Многие наши футболисты рассказывают, что могли бы уехать в более сильный европейский чемпионат. А он это сделал и выиграл Лигу чемпионов. Причем полноценно это сделал.

Думаю, вопросы Сафонова не связаны с российско-украинскими взаимоотношениями. Если бы Матвей играл хорошо, то никакой Забарный не помешал бы ему играть в стартовом составе, – сказал комментатор и телеведущий Губерниев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
