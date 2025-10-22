Губернатор Федорищев о «Крыльях»: «Я очень доволен. Цель на сезон – сформироваться как клуб, показывать атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это все тренерский штаб выполняет»

Губернатор Вячеслав Федорищев доволен изменениями в «Крыльях Советов».

«У нас сегодня кубковая игра с «Динамо » в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов».

Цель, которую мы ставим на сезон, – сформироваться как клуб, как команда, показывать интересный атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это все тренерский штаб выполняет в полном объеме, мы очень довольны», – сказал губернатор Самарской области Федорищев .

По слова главы региона, клуб «полностью пересобрали», обновив элементы управления, руководство, тренерский штаб, с каждым футболистом построили индивидуальную траекторию развития, а также пересмотрели отношения с агентами.

Он также пояснил, что область намерена выплатить долг клуба перед компанией «РТ-капитал» после вынесения судебного решения финальной инстанцией. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 октября не удовлетворил апелляцию «Крыльев» на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию «РТ-капитал».

5 июня Магомед Адиев был назначен на должность главного тренера «Крыльев » после ухода Игоря Осинькина . После 12 туров Мир РПЛ самарская команда занимает 11-е место в таблице.