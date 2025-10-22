Алаба хочет заработать новый контракт в «Реале». Маловероятно, что клуб продлит соглашение с 33-летним защитником (Флориан Плеттенберг)
Давид Алаба хотел бы остаться в «Реале», но это маловероятно.
Контракт 33-летнего защитника сборной Австрии со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года. Футболист провел 4 матча во всех турнирах в этом сезоне.
По данным Флориана Плеттенберга, Алаба борется за то, чтобы заработать новое соглашение с «Мадридом». Давид считается лидером в коллективе, он популярен в команде.
Однако на данный момент очень маловероятно, что «Реал» продлит контракт с игроком.
Алаба может стать свободным агентом, но австриец не думает о завершении карьеры. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
