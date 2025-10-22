Алаба хочет заработать новый контракт в «Реале». Маловероятно, что клуб продлит соглашение с 33-летним защитником (Флориан Плеттенберг)

Давид Алаба хотел бы остаться в «Реале», но это маловероятно.

Контракт 33-летнего защитника сборной Австрии со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года. Футболист провел 4 матча во всех турнирах в этом сезоне.

По данным Флориана Плеттенберга, Алаба борется за то, чтобы заработать новое соглашение с «Мадридом ». Давид считается лидером в коллективе, он популярен в команде.

Однако на данный момент очень маловероятно, что «Реал» продлит контракт с игроком.

Алаба может стать свободным агентом, но австриец не думает о завершении карьеры. Его подробная статистика – здесь .