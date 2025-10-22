  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаба хочет заработать новый контракт в «Реале». Маловероятно, что клуб продлит соглашение с 33-летним защитником (Флориан Плеттенберг)
12

Алаба хочет заработать новый контракт в «Реале». Маловероятно, что клуб продлит соглашение с 33-летним защитником (Флориан Плеттенберг)

Давид Алаба хотел бы остаться в «Реале», но это маловероятно.

Контракт 33-летнего защитника сборной Австрии со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года. Футболист провел 4 матча во всех турнирах в этом сезоне.

По данным Флориана Плеттенберга, Алаба борется за то, чтобы заработать новое соглашение с «Мадридом». Давид считается лидером в коллективе, он популярен в команде.

Однако на данный момент очень маловероятно, что «Реал» продлит контракт с игроком.

Алаба может стать свободным агентом, но австриец не думает о завершении карьеры. Его подробная статистика – здесь.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?4513 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoДавид Алаба
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoСборная Австрии по футболу
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаба пропустит класико из-за травмы икроножной мышцы. У «Реала» травмированы 6 защитников
36вчера, 11:44
Конате, Упамекано, Гехи – в шорт-листе «Реала». Приоритетная цель – защитник «Ливерпуля» (Marca)
289 октября, 19:41
Алаба о слухах про уход из «Реала» этим летом: «Все было ложью, это часть бизнеса. Моя цель – играть и быть на поле»
67 сентября, 08:37
Алабу могут перевести в центр полузащиты, считает Marca. Защитник играл на этой позиции в «Баварии», когда за нее выступал Алонсо
1913 августа, 02:46
Алаба покинет «Реал» следующим летом, скорее всего. По Рюдигеру примут решение в конце сезона в зависимости от физического состояния (As)
729 июля, 10:38
Главные новости
Штиллер интересен «МЮ». «Штутгарт» может за 2 млн евро убрать опцию выкупа хавбека и намерен требовать за него 50 млн (Деннис Байер)
320 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Ювентуса», «Бавария примет «Брюгге», «Ливерпуль» в гостях у «Айнтрахта», «Челси» сыграет с «Аяксом»
42сегодня, 05:40
Еврокомиссар Микаллеф об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это победа для болельщиков и игроков. Сохранение наших футбольных корней в Европе делает всех сильнее»
737 минут назад
«Зенит» получит 8 млн евро за Ренана, если «Васко да Гама» выкупит 70% прав на защитника после аренды (Вене Казагранде)
1857 минут назад
Ньом за удар в лицо Винисиусу дисквалифицирован на два матча – за агрессию. Защитник «Хетафе» провел 44 секунды на поле в матче с «Реалом»
34сегодня, 12:38
Сыграйте в «100к1» сейчас, а в 22:00 смотрите классику ЛЧ в Okko: «Реал» – «Ювентус»
сегодня, 12:00Тесты и игры
Мостовой про Талалаева: «Когда выиграет 3-4 трофея, тогда и назовем топ-тренером, хватит бросаться такими фразами. Многие считают, что с «Химками» он поступил непорядочно»
51сегодня, 11:57
Модрич после перехода в «Милан» подарил айфоны всем партнерам, рассказал Хименес: «Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть. Лука сделал кое-что другое»
15сегодня, 11:55
Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»
63сегодня, 11:47
Салах, Хакими, Гирасси, Осимхен, Замбо-Ангисса – среди номинантов на приз африканскому футболисту года
15сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Сволочи, хотели роль Яшина принизить в футболе, пока не получилось. Памятники нашим воинам рушат, ничего святого нет. Полно таких, мы всем не закроем рот». Пономарев про приз лучшему вратарю мира
3 минуты назад
Суд снял с экс-вингера «Боки» Вильи обвинения по делу о сексуальном насилии. Его бывшая девушка заявила, что «смирилась» с инцидентом
311 минут назад
Оздоев и ПАОК хотят продлить контракт на год. Клуб высоко оценивает вклад хавбека (Sport24)
24 минуты назад
«Реал» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
126 минут назад
«Айнтрахт» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
430 минут назад
Агент Баринова про «Зенит»: «Общались летом гипотетически, после этого вопрос не поднимался. Про МЛС – вброс»
343 минуты назад
«Пари НН» встретится с «Балтикой». Поддержите нижегородцев в домашнем матче против калининградцев!
56 минут назадРеклама
Селюк про Луиса Гарсию: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Почему не смотрят на Артигу? Он играет в офигенный футбол, адаптирован к России»
1457 минут назад
«Бавария» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 12:50
Данил Круговой: «50 матчей за ЦСКА. С первых дней почувствовал огромную поддержку, атмосферу настоящей семьи и уверенность, что оказался в нужном месте. Благодарен всем»
12сегодня, 12:47