«Барселона» об отмене матча с «Вильярреалом» в Майами: «Уважаем решение, но сожалеем об упущенной возможности улучшить имидж соревнования на стратегически важном рынке»
В «Барселоне» прокомментировали отмену матча в США.
Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между каталонской командой и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами.
«Футбольный клуб «Барселона» уважает и соблюдает решение об отмене матча против «Вильярреала» в Майами в рамках 17-го тура Ла Лиги, точно так же, как он уважал и соблюдал изначальное решение о проведении этого матча [в США].
ФК «Барселона» сожалеет об упущенной возможности улучшить имидж соревнования на стратегически важном рынке, способном расти и генерировать ресурсы на благо всех. Клуб ценит поддержку и безоговорочную привязанность, которые он получил от наших болельщиков в Соединенных Штатах, и глубоко сожалеет, что они не смогут посетить официальный матч в этой стране», – говорится в заявлении «блауграны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
