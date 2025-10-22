УЕФА об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Приветствуем решение Ла Лиги. Наша позиция в отношении матчей чемпионата, проводимых за рубежом, остается четкой»

В УЕФА отреагировали на отмену матча Ла Лиги в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами.

«УЕФА приветствует решение Ла Лиги. Наша позиция в отношении матчей чемпионата, проводимых за рубежом, остается четкой.

УЕФА вновь заявляет о своем явном несогласии с тем, чтобы матчи национальной лиги проводились за пределами страны. После заседания исполнительного комитета в Тиране в прошлом месяце УЕФА провел дополнительные консультации с заинтересованными сторонами, чтобы оценить весь масштаб последствий этого вопроса, в соответствии с запросами, полученными от национальных футбольных ассоциаций Испании и Италии.

Эти консультации подтвердили, что идея о переносе матчей национальной лиги за границу не пользуется поддержкой, о чем и заявляли болельщики, другие лиги, клубы, игроки и европейские организации», – заявили в союзе.