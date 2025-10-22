О′Хара о дальних вбрасываниях: «Я это ненавижу, это убивает игру, особенно АПЛ. Виноват «Арсенал», который все это начал. Это как в нон-лиге – скучно смотреть»

Джейми О′Хара обвинил «Арсенал» в убийстве зрелищного футбола в АПЛ.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма » высказался о том, что лондонцы часто забивают после стандартов или длинных вбрасываний.

«Я этого не выношу, я это ненавижу. Это убивает игру, особенно Премьер-лигу, ее продукт. Это как смотреть нон-лигу.

Я понимаю, что некоторые менее сильные команды, такие как «Брентфорд», могут создавать проблемы для соперников благодаря аутам и, возможно, создавать моменты. Но чтобы топ-команды создавали моменты за счет вбрасываний? Я не могу поверить в то, что вижу.

В этом виноват «Арсенал », который начал все это. «Арсенал» начал с дальних вбрасываний, со стандартов. Они убили Премьер-лигу с точки зрения подвижного и приятного футбола.

Что ты получаешь от дальнего вбрасывания? Ты целишься в сторону штрафной, бросаешь и, возможно, твой партнер делает скидку головой или ты создаешь момент. Но это так скучно смотреть, это как в нон-лиге. Мы говорим о Премьер-лиге, и вы должны быть лучшими из лучших.

Я могу понять, что время от времени или в последние пять минут игры хочется забросить мяч в штрафную и устроить небольшой хаос. Но дальние вбрасывания – это постоянное «стоп, старт, стоп, старт». Что случилось с тем, чтобы отобрать мяч, быстро его перемещать, делать прострелы в штрафную?

Томас Франк тоже занимается этим в «Тоттенхэме», и мне это не нравится. Я не фанат этого и считаю, что это убивает Премьер-лигу», – сказал О′Хара в эфире Sky Sports.