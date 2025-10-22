«Зенит» сыграет с «Динамо». Петербуржцы, ждем всех на домашней игре против москвичей!

В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» принимает «Динамо».

Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, в 17:30 на стадионе «Газпром Арена».

Сине-бело-голубые по итогам 12 туров находятся на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея 23 очка в активе. Бело-голубые же идут восьмыми, обладая 16-ю очками.

Перед матчем на главной сцене арены со своими хитами выступит группа Uma2rman. «Зениту» нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Динамо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .