«Зенит» сыграет с «Динамо». Петербуржцы, ждем всех на домашней игре против москвичей!
В 13-м туре Мир РПЛ «Зенит» принимает «Динамо».
Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, в 17:30 на стадионе «Газпром Арена».
Сине-бело-голубые по итогам 12 туров находятся на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея 23 очка в активе. Бело-голубые же идут восьмыми, обладая 16-ю очками.
Перед матчем на главной сцене арены со своими хитами выступит группа Uma2rman. «Зениту» нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Динамо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
