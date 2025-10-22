  • Спортс
  • Бубнов про гол Воробьева от углового флажка: «Это недоразумение, а не лучший гол в истории РПЛ. Галактионов сказал про «сухой лист». Вы посмотрите повтор и извинитесь за такую чушь»
94

Бубнов про гол Воробьева от углового флажка: «Это недоразумение, а не лучший гол в истории РПЛ. Галактионов сказал про «сухой лист». Вы посмотрите повтор и извинитесь за такую чушь»

Александр Бубнов назвал недоразумением необычный гол Дмитрия Воробьева.

Нападающий «Локомотива» Воробьев забил Владиславу Торопу от углового флажка в дерби с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).

– Я открыл телеграм-каналы, там пишут – «гол сезона», «гол столетия», «гол века», «лучший гол в истории футбола», «премия Пушкаша», «лучший гол в истории РПЛ». Все очень красиво, но, на мой взгляд, это была подача вообще, – сказал журналист Нобель Арустамян.

Шелия уже сказал, что он делал подачу – это факт. Почитай.

– Объясните мне, дураку, что это такое? Лучший гол в истории РПЛ?

– Это недоразумение. 

– Это гол не то что случайный, но такое бывает раз из тысячи ударов.

– Во-первых, смотри: человек стоял у углового флажка. Стоял, он даже не разбегался. Обычно, когда угловые подают, там хоть два шага делают, чтобы ударить посильнее. Когда подача с угловых, с флангов, по мячу бьют по касательной, и мяч летит и вращается.

И как он стоял, бил правой ногой по касательной, это мяч от ворот летел бы, а не в ворота. Мяч свалился с ноги Воробьева, и он не бил по воротам.

Галактионов сказал, что он «сухим листом» ударил... Михаил Михайлович, ну вы посмотрите. Вы там обалдели, что он забил, со скамейки не видно было, но вы сейчас посмотрите и извинитесь перед болельщиками, что вы такую чушь сказали.

– То есть это не лучший гол в истории РПЛ? 

– Нет, конечно. Какой там! Таких недоразумений знаешь сколько было уже и будет еще?

Необычно в каком смысле: что там вся команда «Локомотива» схватилась за голову, и все смеялись, радовались, – сказал бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Бубнов на канале «Коммент.Шоу».

Самый странный, безумный и внезапный гол в истории РПЛ! От углового флажка 🤯

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: канал «Коммент.Шоу» на YouTube
Коммент.Шоу
