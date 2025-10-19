Кассьерра получил травму в матче с «Сочи». Форварда «Зенита» заменили в 1-м тайме

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил травму в матче с «Сочи».

«Зенит » играет в гостях с «Сочи » (1:0, первый тайм) в 12-м туре Мир РПЛ.

28-летний колумбийский нападающий опустился на газон и попросил замену. На 39-й минуте вместо него в игру вошел Лусиано Гонду .

В середине первого тайма гол «Зенита» был отменен из-за того, что Кассьерра раньше времени заступил в штрафную южан, которые разыгрывали мяч от ворот.

Матео забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах сезона в РПЛ . Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.