Кассьерра получил травму в матче с «Сочи». Форварда «Зенита» заменили в 1-м тайме
Форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил травму в матче с «Сочи».
«Зенит» играет в гостях с «Сочи» (1:0, первый тайм) в 12-м туре Мир РПЛ.
28-летний колумбийский нападающий опустился на газон и попросил замену. На 39-й минуте вместо него в игру вошел Лусиано Гонду.
В середине первого тайма гол «Зенита» был отменен из-за того, что Кассьерра раньше времени заступил в штрафную южан, которые разыгрывали мяч от ворот.
Матео забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах сезона в РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
