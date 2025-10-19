Черданцев про Карпина: «Он очень мудрит, он ученик Романцева, у которого была идея, что в футбол можно научить играть дерево. Иногда кажется – искусство ради искусства»
«Он очень мудрит. Он ученик Романцева. У Олега Ивановича была такая идея, что в футбол можно научить играть дерево. Ну просто берешь и объясняешь, что надо делать на поле – и он делает. Он научил играть в футбол Робсона, который, такое впечатление, мяч первый раз увидел в Тарасовке. Ну Мукунку вот не смог. Хотя дали бы ему время – и Мукунку заиграл.
У Валерия Георгиевича тоже есть такая идея – если футболист располагает некими качествами, которые соответствуют представлению Карпина о том, как надо играть в футбол, то рано или поздно он эти качества реализует. Например, Зайнутдинов – центральный защитник. Раз привез, два привез. Он продолжает.
Проблема в том, что в средней команде, которая не борется за высокие места, эксперименты могут быть оправданы. Иногда кажется, что искусство ради искусства.
Круто играли с «Локомотивом» – голы, атаки. Но вот эти идеи, что за счет времени можно довести до ума, в игре на результат не работают», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Черданцев.