  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев про Карпина: «Он очень мудрит, он ученик Романцева, у которого была идея, что в футбол можно научить играть дерево. Иногда кажется – искусство ради искусства»
6

Черданцев про Карпина: «Он очень мудрит, он ученик Романцева, у которого была идея, что в футбол можно научить играть дерево. Иногда кажется – искусство ради искусства»

Георгий Черданцев считает, что Валерий Карпин слишком мудрит, работая в «Динамо».

«Он очень мудрит. Он ученик Романцева. У Олега Ивановича была такая идея, что в футбол можно научить играть дерево. Ну просто берешь и объясняешь, что надо делать на поле – и он делает. Он научил играть в футбол Робсона, который, такое впечатление, мяч первый раз увидел в Тарасовке. Ну Мукунку вот не смог. Хотя дали бы ему время – и Мукунку заиграл.

У Валерия Георгиевича тоже есть такая идея – если футболист располагает некими качествами, которые соответствуют представлению Карпина о том, как надо играть в футбол, то рано или поздно он эти качества реализует. Например, Зайнутдинов – центральный защитник. Раз привез, два привез. Он продолжает.

Проблема в том, что в средней команде, которая не борется за высокие места, эксперименты могут быть оправданы. Иногда кажется, что искусство ради искусства.

Круто играли с «Локомотивом» – голы, атаки. Но вот эти идеи, что за счет времени можно довести до ума, в игре на результат не работают», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Черданцев.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3605 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoГеоргий Черданцев
logoСпартак
logoОлег Романцев
logoДинамо Москва
logoБахтиер Зайнутдинов
logoЛуис Перейра Робсон
logoЖерар Мукунку
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о матче «Динамо» – «Ахмат»: «Противостояние великих игроков и тренеров. Система Черчесова – выдержка, дисциплина. Мне ближе подход Карпина – тотальный футбол, прессинг»
34вчера, 19:08
Дюков о Карпине: «Совмещение никак не сказывается на игре сборной России. Но для нас было бы лучше, если бы он занимался только национальной командой»
5вчера, 15:36
«Черчесову захочется доказать: я круче, чем Карпин». Яхимович о матче «Динамо» – «Ахмат»
25вчера, 07:16
Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона – может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»
2215 октября, 20:47
Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу (Иван Карпов)
10615 октября, 10:50
Главные новости
Месси продлит контракт с «Интер Майами». 38-летний аргентинец сосредоточен на проекте (Фабрицио Романо)
218 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» примет «Фиорентину»
79сегодня, 05:28
Жоан Лапорта: «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в мире – это наследие будущих поколений. Мы добились независимости «Барсы»
2030 минут назад
Павлюченко о голе Воробьева от углового флажка: «Даже я бы такое не пропустил. Тороп сыграл неудачно, что он делал?»
1452 минуты назад
«Станкович, Тедеско – футбольные люди, а не директора всякие. Сейчас в «Спартак» другого взяли – еще и болельщик ЦСКА. Романцева или Мостового назначьте гендиректором». Ловчев о красно-белых
24сегодня, 09:14
«ПСЖ» не оштрафует Сафонова за интервью о нехватке игрового времени, хотя в клубе были недовольны словами вратаря. Матвей не планирует уходить («СЭ»)
32сегодня, 08:59
Геркус про «Локомотив»: «Ставка на русский костяк работает – яркая игра, и результат есть. У «Спартака» безумные инвестиции в легионеров – выходят 7-8 дорогущих игроков, и каков итог?»
35сегодня, 08:51
Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» с «Жироной»: «Флик заслужил удаление. Рэшфорд просил пенальти, но даже если контакт был в штрафной, то очень слабый – это не 11-метровый»
28сегодня, 08:20
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
1533сегодня, 05:10
Глушенков о прозвище «русский бразилец»: «Никак не реагирую. Хочу просто прогрессировать и помочь «Зениту» выбраться на первое место и закрепиться там»
50сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о голе Воробьева: «Самый красивый за все время в РПЛ. Сравним с мячом ван Бастена Дасаеву и голами Лобановского с угловых – что-то божественное»
14 минуты назад
Радимов о «Краснодаре»: «Это чемпионская история – могут проиграть «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА, но обыгрывают команды ниже классом. Уверенности сейчас больше»
5 минут назад
Масалитин о 0:3 с «Локо»: «У ЦСКА не было лидера, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Игра не получилась – армейцы не были готовы, тактика в обороне не сработала»
114 минут назад
«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
556 минут назад
Кейн о голе после толчка Гирасси: «Я просто прикрывал мяч, это соревновательный спорт. Гол есть гол, «Бавария» двигается дальше»
31 минуту назад
Сакки об «Интере»: «Победа над «Ромой» показала, что команда прибавляет, работа Киву приносит плоды. «Нерадзурри» прекрасно читали игру и не давали сопернику передышки»
42 минуты назад
Ву о «Спартаке»: «Великий клуб, я всегда хотел играть в большом клубе. В «Ренне» тоже не было еврокубков, это не проблема. Я хочу расти как футболист»
353 минуты назад
Круговой об ударе Воробьева с углового флага: «Торопа подбодрили – пропустил такой курьезный гол. Это футбол, в таблице будет интересней дальше»
7сегодня, 09:12
Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу»
2сегодня, 09:02
Первая лига. «Челябинск» против тульского «Арсенала», «КАМАЗ» играет с «Родиной», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
9сегодня, 09:01Live