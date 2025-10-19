Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» с «Жироной»: «Флик заслужил удаление. Рэшфорд просил пенальти, но даже если контакт был в штрафной, то очень слабый – это не 11-метровый»

Экс-судья Павел Фернандес разобрал спорные моменты из матча «Барселоны».

«Барселона » обыграла «Жирону» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано .

Об отмене гола Пау Кубарси на 61-й минуте

«Гол Кубарси был отменен из-за фола Гарсии на Ринконе. В трансляции это выглядит очень четко, и я согласен с Мансано. На повторе все выглядит немного легковесным. ВАР ничего не может сделать, потому что это вопрос интерпретации».

О падении Маркуса Рэшфорда в штрафной «Жироны»

«Рэшфорд просит пенальти за отмашку Рейса. Судя по кадру, контакт, похоже, произошел за пределами штрафной площади. В любом случае, если контакт произошел внутри, он очень слабый. Это не пенальти».

Об удалении Ханси Флика в конце матча

«Флик удален за протест против Мансано. Немецкий тренер пропустит класико на следующей неделе. Он очень нервничал, размахивал руками. Его удалили заслуженно.

Знаете, почему Мансано не включил в отчет о матче оскорбление со стороны Ханси Флика после удаления или оскорбление Рафиньи? Потому что он этого не видел и не слышал», – сказал Фернандес.

