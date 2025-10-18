  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде о падении Рэшфорда в штрафной «Жироны»: «Маркус выставлял руку перед защитником – Мансано поэтому и свистнул фол в атаке»
Фото
6

Итурральде о падении Рэшфорда в штрафной «Жироны»: «Маркус выставлял руку перед защитником – Мансано поэтому и свистнул фол в атаке»

Экс-судья Итурральде высказался о падении Маркуса Рэшфорда в игре с «Жироной».

«Барселона» одержала победу в матче 9-го тура Ла Лиги (2:1). 

На 70-й минуте матча Маркус Рэшфорд, вбегая в штрафную площадь «Жироны», получил удар рукой по лицу от защитника гостей Витора Рейса. Форвард «Барсы» оказался на газоне. Игроки «Барселоны» требовали назначить 11-метровый, но главный судья Хесус Хиль Мансано зафиксировал фол в атаке.

«Мансано видит, что Рэшфорд выставляет руку впереди защитника – именно поэтому он и свистит», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес. 

Изображение: кадр из трансляции DAZN

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?624 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoВитор Рейс
Хесус Хиль Мансано
logoЛа Лига
logoЖирона
logoМаркус Рэшфорд
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флика удалили за недовольство Мансано в конце матча с «Жироной» – тренер «Барсы» пропустит класико. Вскоре немец несколько раз ударил ладонью по руке после гола Араухо на 93-й
101сегодня, 16:26Фото
У «Барселоны» 5 побед и крупное поражение от «Севильи» в последних 6 матчах Ла Лиги. Дальше – выезд к «Реалу»
45сегодня, 16:15
«Барселона» вырвала победу у «Жироны» – 2:1. Араухо забил на 93-й минуте
527сегодня, 16:10
Мансано не засчитал гол «Барселоны» «Жироне» из-за фола Эрика Гарсии на Ринконе
11сегодня, 15:42Фото
Игроки «Жироны» неподвижно стояли 15 секунд в начале матча с «Барсой» – в знак протеста против игры в Майами. В трансляции показали вид на стадион с воздуха
29сегодня, 15:38Фото
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Фулхэм», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
2241 минуту назад
«Бавария» выиграла все 11 матчей в сезоне
63 минуты назад
У Бабича разрыв крестообразной связки. Защитник «Спартака» перенесет операцию
156 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
10сегодня, 16:30Live
«Бавария» одолела «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Забили Кейн, Олисе и Брандт
528 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
308 минут назад
🤯 «Локомотив» – ЦСКА. 2:0 – Воробьев забил от углового флажка, гол Руденко отменили! Онлайн-трансляция
47821 минуту назадLive
Флик про удаление в конце игры с «Жироной»: «Ничего дурного судье не говорил, аплодировал своей команде. Не знаю, за что вторая желтая. Арбитр не захотел разговаривать со мной и ушел»
1028 минут назад
Флик пропустит 1 игру. Ему не грозит дополнительная дисквалификация – судья не указал в отчете, что тренер «Барсы» не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»
1330 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ромы», «Наполи» уступил «Торино», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
1534 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Олисе забил «Боруссии» после неудачного выноса Беллингема. Англичанин замешкался во вратарской и попал в вингера «Баварии», мяч влетел в ворота
25 минут назадФото
Кейн забил 400-й гол на клубном уровне. У Харри 104 мяча за «Баварию» с 2023-го
618 минут назад
У Антони первый гол в сезоне Ла Лиги – вингер «Бетиса» забил «Вильярреалу»
519 минут назад
«Атлетико» – «Осасуна». Альварес, Гризманн и Будимир играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
27 минут назад
«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером
428 минут назад
«Орел» забил «Строгино» после комбинации с пасом пяткой. Команда победила со счетом 5:0
31 минуту назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
232 минуты назадLive
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
234 минуты назад
«Наполи» проиграл «Торино» на выезде – 0:1. Гол Ланга на 93-й минуте отменили
935 минут назад
Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»
135 минут назад