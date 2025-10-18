Итурральде о падении Рэшфорда в штрафной «Жироны»: «Маркус выставлял руку перед защитником – Мансано поэтому и свистнул фол в атаке»
Экс-судья Итурральде высказался о падении Маркуса Рэшфорда в игре с «Жироной».
«Барселона» одержала победу в матче 9-го тура Ла Лиги (2:1).
На 70-й минуте матча Маркус Рэшфорд, вбегая в штрафную площадь «Жироны», получил удар рукой по лицу от защитника гостей Витора Рейса. Форвард «Барсы» оказался на газоне. Игроки «Барселоны» требовали назначить 11-метровый, но главный судья Хесус Хиль Мансано зафиксировал фол в атаке.
«Мансано видит, что Рэшфорд выставляет руку впереди защитника – именно поэтому он и свистит», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
