Флик про удаление в конце игры с «Жироной»: «Ничего дурного судье не говорил, аплодировал своей команде. Не знаю, за что вторая желтая. Арбитр не захотел разговаривать со мной и ушел»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал свое удаление в конце игры с «Жироной» (2:1).

«В случае с первой желтой карточкой я аплодировал де Йонгу, а за что вторая – не знаю. Я бы никогда ничего плохого никому делать не стал. Я ничего дурного о судье не говорил. Я аплодировал, подбадривая свою команду.

Арбитр [Мансано] не захотел разговаривать со мной и ушел, я это принимаю. Если не хочет со мной говорить – это его решение.

Сейчас я не думаю о том, что пропущу класико», – отметил главный тренер «Барселоны».