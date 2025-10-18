  • Спортс
  • Флик пропустит 1 игру. Ему не грозит дополнительная дисквалификация – судья не указал в отчете, что тренер «Барсы» не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»
14

Флик пропустит 1 игру. Ему не грозит дополнительная дисквалификация – судья не указал в отчете, что тренер «Барсы» не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»

Ханс-Дитер Флик пропустит всего один матч из-за дисквалификации.

Напомним, главный тренер «Барселоны» был удален в концовке матча с «Жироной» за возмущение решениями судьи. 

По информации El Partidazo de COPE, немецкий специалист будет дисквалифицирован только на одну игру, поскольку он получил две желтые карточки, а не прямую красную. 

Кроме того, ему не грозит более длительная дисквалификация, потому что судья Хесус Хиль Мансано не указал в своем протоколе, что Флик не ушел в раздевалку сразу после удаления. 

Флик не сможет руководить «Барселоной» в матче с «Реалом», который состоится 26 октября. 

Источник: El Partidazo de COPE
Источник: El Partidazo de COPE
