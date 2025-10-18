  • Спортс
  • Алана о жене Мамаева: «Наш развод с Павлом и их брак – все достижения в ее жизни. У меня знакомства, работа, проекты, мечты, цели, планы, а Наденька живет прошлым»
21

Алана Мамаева ответила на претензии нынешней жены Павла Мамаева.

Надежда Санько и бывший футболист ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России узаконили отношения в 2022 году, пара воспитывает двоих сыновей. 

Жена Павла заявила: «Я в аду и страшном хейте рожала нашего первого ребенка – Алана оболгала меня. Она думала, что будет «доить» Пашу, но не получилось».

«У меня в моменте импульс, и мне хочется рассказать всю правду, а потом я думаю: «Господи, уже столько лет прошло, вот оно мне надо?»

Это какая-то одержимость. По-другому я это называть не могу.

Это понятно, что она хайпует. Она так хочет в медиа. Так хочет быть известной и медийной. Это ее мечта. Она всем рассказывает, что ей ничего не надо, а на самом деле рвется, как не знаю кто.

С учетом того, что Паша вообще никогда не любил всякие реалити, эти медийные истории и выходы куда-то, а тут резко они начали ходить по шоу. У меня вопросики. Или совсем все плохо, денег нет? Или все-таки Наденька пытается стать популярной?

С учетом того, что у нее нет никакого телевизионного опыта, и она неуравновешенная, не умеет себя вести, мне очень интересно посмотреть, как она проявила себя, когда снимают 24/7. Она же разговаривать нормально не умеет.

У меня жизнь идет, постоянно что-то происходит – знакомства, работа, проекты. Есть мечты, цели, планы. А там человек живет прошлым.

У нее единственная тема, по которой она вообще может быть интересна, так это то, что мы с Мамаевым развелись, и она стала новой женой Мамаева. Все. Это все достижения в жизни», – ответила Алана, которая была в браке с Павлом с 2013 года и имеет общую с ним дочь.

Мамаев об Алане: «Благодаря моей фамилии она что-то из себя представляет – пусть начнет жить своей жизнью. Она проиграла все суды – значит, правда на нашей стороне»

