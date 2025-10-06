Алана Мамаева об алиментах от Павла: «14 тысяч платит исправно каждый месяц. Так сильно хочу замуж и детей рожать, прям аж плачу сижу»
Павел и Алана прожили в браке 7 лет. Супруги развелись в апреле 2021 года.
Экс-супруги неоднократно разбирались в суде по вопросам выплаты алиментов и нажитого имущества.
Бывшая жена экс-футболиста ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России ответила на наиболее частые вопросы подписчиков соцсетей.
«Алименты 14 тысяч платит исправно каждый месяц 😅», – написала она в ответ на вопросы про Павла.
Также один из подписчиков спросил: «Не боитесь, что на вас не женятся больше, увидев, как вы судитесь за копейки?»
«Очень боюсь 🙀.
Так сильно хочу замуж и детей рожать, прям аж плачу сижу», – иронично ответила Алана.
