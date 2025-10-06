  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алана Мамаева об алиментах от Павла: «14 тысяч платит исправно каждый месяц. Так сильно хочу замуж и детей рожать, прям аж плачу сижу»
Алана Мамаева об алиментах от Павла: «14 тысяч платит исправно каждый месяц. Так сильно хочу замуж и детей рожать, прям аж плачу сижу»

Алана Мамаева высказалась о судебных тяжбах с Павлом Мамаевым.

Павел и Алана прожили в браке 7 лет. Супруги развелись в апреле 2021 года.

Экс-супруги неоднократно разбирались в суде по вопросам выплаты алиментов и нажитого имущества.

Бывшая жена экс-футболиста ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России ответила на наиболее частые вопросы подписчиков соцсетей. 

«Алименты 14 тысяч платит исправно каждый месяц 😅», – написала она в ответ на вопросы про Павла.

Также один из подписчиков спросил: «Не боитесь, что на вас не женятся больше, увидев, как вы судитесь за копейки?»

«Очень боюсь 🙀.

Так сильно хочу замуж и детей рожать, прям аж плачу сижу», – иронично ответила Алана.

instagram.com/stories/alana_mamaeva

Алана Мамаева об отношениях Павла с детьми: «Не общается. Платит алименты, 10 тысяч – больше ничего! Одежда, школа, врачи, питание – все на мне»

Суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения

Суд отклонил иск Аланы к Мамаеву и его матери об имущественном споре за квартиру и машиноместо

Полина Антохина
инстаграм Аланы Мамаевой
Алана Мамаева
logoПавел Мамаев
светская хроника
logoпремьер-лига Россия
девушки и спорт
соцсети
