Суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения
Суд отклонил иск Павла Мамаева на 10 млн рублей к бывшей жене.
В мае 2024 года стало известно, что экс-футболист ЦСКА, «Краснодара», Ростова и сборной России подал иск в суд к бывшей супруге Алане о взыскании 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченной им госпошлины – 60 тысяч рублей.
Сегодня Пресненский суд Москвы отклонил заявление Мамаева
«Отказано в удовлетворении иска», – сообщили в пресс-службе суда.
Павел и Алана прожили в браке 7 лет. Супруги развелись в апреле 2021 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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