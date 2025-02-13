Суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене Алане о взыскании 10 млн рублей неосновательного обогащения

Суд отклонил иск Павла Мамаева на 10 млн рублей к бывшей жене.

В мае 2024 года стало известно, что экс-футболист ЦСКА , «Краснодара », Ростова и сборной России подал иск в суд к бывшей супруге Алане о взыскании 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченной им госпошлины – 60 тысяч рублей.

Сегодня Пресненский суд Москвы отклонил заявление Мамаева

«Отказано в удовлетворении иска», – сообщили в пресс-службе суда.

Павел и Алана прожили в браке 7 лет. Супруги развелись в апреле 2021 года.