Жена Мамаева: «Я в аду и страшном хейте рожала нашего первого ребенка – Алана оболгала меня. Она думала, что будет «доить» Пашу, но не получилось»

Надежда Санько обвинила во лжи бывшую жену Павла Мамаева – Алану.

До 2013 года Мамаев находился в гражданском браке с Юлией Евтух. С 2013-го он был женат на модели Алане Мамаевой (в девичестве – Хубецова), у них есть дочь Алиса. В 2022-м бывший футболист ЦСКА , «Краснодара », «Ростова » и сборной России женился на блогере Надежде Санько, пара воспитывает двоих сыновей.

«Наша история любви началась магически. Мы с подругой приехали поужинать на Патриаршие пруды. Проходя мимо заведения, я столкнулась взглядом с мужчиной.

Подруга сказала: «Даже не вздумай! Ты что, не знаешь? Это же сумасшедшая семейка!» Я сказала, мол, конечно, не думаю. А сама иду и понимаю, что мне не показалось.

Она [Алана] полностью оболгала меня, заявив, что я увела у нее мужа, хотя была лучшей подругой… А я видела ее всего два раза на съемках.

Я рожала нашего первого с Пашей ребенка в аду, в этом страшном хейте. Представьте, выходит человек в прямой эфир и говорит: «Два ножа в спину, моя лучшая подруга и мой муж замутили за моей спиной». Она все так вывернула, чтобы о ней говорили. Кому бы она без этой истории была нужна?

Алана не хотела разводиться с Пашей. Когда она в очередной раз предложила Паше подать на развод, и он согласился, она не была к этому готова.

И когда они развелись, Алана много времени тешила себя иллюзиями, что она будет его «доить», а тут не получилось… Она и дочку настраивала против, гадости про него говорила.

Я ей предлагала встретиться, но она никогда не выходила со мной на прямое общение, только через своих подписчиков» – рассказала Санько в шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!».