Суд отклонил иск Аланы к Мамаеву и его матери об имущественном споре за квартиру и машиноместо
Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении иска Алане Мамаевой к бывшему мужу, экс-футболисту Павлу Мамаеву, и его матери об имущественном споре за квартиру и машиноместо.«Отказано в удовлетворении», – сказано в картотеке суда, который вынес решение в четверг. Напомним, Алана в иске просила признать недействительным ДДУ (договор долевого участия) в части оформления прав на отца Павла, так как считает, что это сделали с целью вывода указанного имущества из имущества супругов.
В инстанции уточняли, что в период брака по договору долевого участия были куплены на деньги, полученные в браке, объекты недвижимости: апартаменты и два машиноместа. Все это Мамаев оформил в собственность отца. После смерти отца право перешло на мать Павла Ольгу.
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