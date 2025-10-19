«Канзас-Сити» занял последнее место на Западе МЛС – 28 очков в 34 играх. У Шапи 2+3 в 32 матчах

«Спортинг Канзас-Сити» финишировал последним в Западной конференции МЛС.

По итогам регулярного чемпионата команда заняла 15-е место в таблице, набрав 28 очков в 34 играх.

Вингер «Канзас-Сити » Магомед-Шапи Сулейманов провел дебютный сезон в МЛС , забив 2 гола и сделав 3 ассиста в 32 матчах. Подробнее его статистика – здесь .