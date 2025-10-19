  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Канзас-Сити» занял последнее место на Западе МЛС – 28 очков в 34 играх. У Шапи 2+3 в 32 матчах
0

«Канзас-Сити» занял последнее место на Западе МЛС – 28 очков в 34 играх. У Шапи 2+3 в 32 матчах

«Спортинг Канзас-Сити» финишировал последним в Западной конференции МЛС.

По итогам регулярного чемпионата команда заняла 15-е место в таблице, набрав 28 очков в 34 играх.

Вингер «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов провел дебютный сезон в МЛС, забив 2 гола и сделав 3 ассиста в 32 матчах. Подробнее его статистика – здесь.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?2341 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМЛС
logoКанзас-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МЛС. Хет-трик Месси принес победу «Интер Майами» над «Нэшвиллом», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» без Шапи и «Хьюстон» голов не забили
5442 минуты назад
Шапи получил прямую красную в матче с «Гэлакси». У вингера «Канзас Сити» 2+3 в 32 играх МЛС
1728 сентября, 04:48
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Гэлакси»
2228 сентября, 04:36
Главные новости
МЛС. Хет-трик Месси принес победу «Интер Майами» над «Нэшвиллом», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» без Шапи и «Хьюстон» голов не забили
5442 минуты назад
Месси сделал хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и с 29 голами выиграл гонку бомбардиров сезона МЛС
60сегодня, 01:16
Симеоне о матче «Барсы» в Майами: «Сложно это понять. Им придется лететь 200 часов. «Вильярреал» не будет играть при своих болельщиках, а их нужно уважать»
24вчера, 22:12
Мбаппе об изучении испанского: «Говорить на языке страны, в которую ты приехал, – это знак уважения. Я быстро его выучил, он немного похож на французский. Оба произошли от латыни»
28вчера, 21:55
«Арсенал» не допустил ударов в свой створ в двух матчах АПЛ подряд. Такого не было с чемпионского сезона-2003/04
14вчера, 21:51
Судья Данкерт о засчитанном голе Кейна «Боруссии»: «Это был не толчок в спину Гирасси, а обычная для Бундеслиги борьба. Я был уверен в своем решении, ВАР подтвердил его»
4вчера, 21:42
Гаскойн не бросит пить: «Я делаю это просто так, не думая про вчера и завтра. Я не изменился и даже не знаю, как это сделать, я умру Газзой. Я ранил родителей, но больше всего ранишь себя»
50вчера, 21:18
«Марсель» вывел из обращения 30-й номер Манданда. Вратарь – рекордсмен клуба по числу матчей
6вчера, 21:18
Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»
23вчера, 21:05Видео
Фанаты «Баварии» вывесили баннеры против возвращения Боатенга в клуб: «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину. Боатенг, иди на хрен!»
2вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
Юлманд о 4:3 с «Майнцем»: «Байер» пропустил три необязательных гола, и концовка получилась напряженной»
30 минут назад
Сакич об 1:1 с «Ростовом»: «Гордимся, что «Спартак» показал характер. Играть в меньшинстве 70 минут непросто даже против детей. В концовке шли за вторым голом»
6сегодня, 01:44
«Интер Майами» Месси занял 3-е место на Востоке МЛС, «Атланта» – предпоследнее. У Миранчука 6+3 в 33 матчах
3сегодня, 01:31
«Хочу поздравить ребят в черном с победой – творят дичь какую-то. Надеюсь, РФС пересмотрит их работу». Игрок владивостокского «Динамо» Почивалин о судействе против «Кубани»
1вчера, 22:09Видео
Экс-судья Федотов об эпизодах с Монтесом: «Не он сыграл рукой, а мяч в нее попал. Он пытался ее убрать. Второй момент – это вообще рикошет, рука была в естественном положении»
16вчера, 21:59
Талалаев о работе Европе: «Сначала надо доказать в России. Амбиции остаются, но если и ехать, то с конкретным умением давать результат»
3вчера, 21:41
Киву после победы над «Ромой»: «Это заслуга игроков «Интера», оставивших позади разочарования прошлого сезона и показывающих, что мы можем конкурировать во всех турнирах»
2вчера, 21:39
Маскерано считает, что Месси заслуживает приз MVP сезона МЛС: «По цифрам он лучший, но его вклад выходит за рамки статистики. Люди наслаждаются его игрой»
4вчера, 21:32
Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл о юношестве: «Я сталкивался с расизмом на улицах, в школе – везде. Это было время расовой напряженности между нами и полицией»
3вчера, 21:26
Эммануэль Эменике: «Спартак» – самый популярный клуб России и должен бороться за самые высокие места. Если он этого не делает, то не справляется с задачами»
5вчера, 21:25