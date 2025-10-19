«Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в 1-м раунде плей-офф МЛС

«Интер Майами » встретится с «Нэшвиллом » в 1-м раунде плей-офф МЛС .

Флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, заняли на Востоке по итогам регулярного чемпионата 3-е место, «Нэшвилл» – 6-е.

В других парах на Востоке «Цинциннати » (2-е место) сыграет с «Коламбус Крю » (7), «Шарлотт » (4) – с «Нью-Йорк Сити » (5), «Филадельфия» (победитель регулярки) – с победителем плей-ин между «Чикаго Файр» (8) и «Орландо Сити » (9).

Пары на Западе:

«Ванкувер Уайткэпс» (2) – «Даллас» (7)

«Лос-Анджелес» (3) – «Остин» (6)

«Миннесота» (4) – «Сиэтл Саундерс» (5)

«Сан-Диего» (1) – победитель плей-ин между «Портленд Тимберс» (8) и «Реал Солт Лэйк» (9)

Таблица МЛС