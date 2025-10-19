«Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в 1-м раунде плей-офф МЛС
«Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом» в 1-м раунде плей-офф МЛС.
Флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, заняли на Востоке по итогам регулярного чемпионата 3-е место, «Нэшвилл» – 6-е.
В других парах на Востоке «Цинциннати» (2-е место) сыграет с «Коламбус Крю» (7), «Шарлотт» (4) – с «Нью-Йорк Сити» (5), «Филадельфия» (победитель регулярки) – с победителем плей-ин между «Чикаго Файр» (8) и «Орландо Сити» (9).
Пары на Западе:
«Ванкувер Уайткэпс» (2) – «Даллас» (7)
«Лос-Анджелес» (3) – «Остин» (6)
«Миннесота» (4) – «Сиэтл Саундерс» (5)
«Сан-Диего» (1) – победитель плей-ин между «Портленд Тимберс» (8) и «Реал Солт Лэйк» (9)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница МЛС в Х
