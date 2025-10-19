Юлманд о 4:3 с «Майнцем»: «Байер» пропустил три необязательных гола, и концовка получилась напряженной»

Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Майнцем» (4:3) в Бундеслиге.

«Очень тяжелый матч. Мы пропустили три необязательных гола, но у нас было много моментов.

Думаю, мы играли довольно хорошо, но в то же время попадали в ситуации, в которых не было необходимости. «Майнц » оказывал на нас давление, и концовка получилась напряженной», – сказал тренер «Байера ».