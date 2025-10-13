Гришин об интересе «Интера» к Глебову: «Чтобы попасть в топ-клуб, нужно хотя бы 1,5-2 года стабильно играть в своем чемпионате и показывать уровень»

Александр Гришин оценил вероятность перехода Кирилла Глебова в европейский клуб.

Сообщалось , что вингер ЦСКА интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу».

«Интересно, конечно, но пока контракта нет — не о чем говорить. Уже лет пять у нас ходят разговоры о том, что кто-то вот-вот уедет, но никто не уезжает.

Глебов сыграл всего ничего — восемь туров из одиннадцати (9 матчей в РПЛ-2025/26 – Спортс”). Чтобы попасть в топ-клуб, нужно хотя бы полтора-два года стабильно играть в своем чемпионате и показывать уровень», — сказал экс-игрок ЦСКА.