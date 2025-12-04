Экс-хавбек «Ливерпуля» Каллагэн: «Сезон выдался непростым, но в составе слишком много хороших игроков – мы не будем внизу. Некоторым новым футболистам нужно время»

Экс-хавбек «Ливерпуля» Каллагэн: у нас много хороших игроков, мы не будем внизу.

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Иан Каллагэн считает, что пока не время паниковать из-за игры команды или подвергать сомнению позицию главного тренера Арне Слота .

Накануне «красные» разделили очки с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ . Начиная с 29 сентября мерсисайдцы потерпели девять поражений, один раз сыграли вничью и одержали всего четыре победы.

Сейчас команда Слота с 22 очками располагается на 8-м месте в АПЛ, но может опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет сегодня «Вест Хэму».

«Сезон, как видно, выдался непростым, но я чувствую, что в составе «Ливерпуля » так много хороших игроков, что к концу сезона мы не будем внизу.

Когда приходят новые футболисты, некоторые сразу вливаются, а некоторым требуется время, и, я думаю, именно это и происходит.

В конечном счете, мне кажется, что в команде слишком много хороших игроков, она не может не оказаться наверху или где-то рядом к концу сезона», – заявил Каллагэн.