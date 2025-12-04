  • Спортс
  • Экс-хавбек «Ливерпуля» Каллагэн: «Сезон выдался непростым, но в составе слишком много хороших игроков – мы не будем внизу. Некоторым новым футболистам нужно время»
2

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Иан Каллагэн считает, что пока не время паниковать из-за игры команды или подвергать сомнению позицию главного тренера Арне Слота.

Накануне «красные» разделили очки с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ. Начиная с 29 сентября мерсисайдцы потерпели девять поражений, один раз сыграли вничью и одержали всего четыре победы. 

Сейчас команда Слота с 22 очками располагается на 8-м месте в АПЛ, но может опуститься на 9-е, если «Манчестер Юнайтед» не проиграет сегодня «Вест Хэму».

«Сезон, как видно, выдался непростым, но я чувствую, что в составе «Ливерпуля» так много хороших игроков, что к концу сезона мы не будем внизу.

Когда приходят новые футболисты, некоторые сразу вливаются, а некоторым требуется время, и, я думаю, именно это и происходит.

В конечном счете, мне кажется, что в команде слишком много хороших игроков, она не может не оказаться наверху или где-то рядом к концу сезона», – заявил Каллагэн.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
Иан Каллагэн
