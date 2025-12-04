Талалаев о «Крыльях»: «Противостояние не только футбольное, но и социально‑политическое. Из-за долга перед «дочкой» «Ростеха» они приедут к «Балтике» разъяренные»

Андрей Талалаев: «Крылья» приедут разъяренные из-за ситуации с долгом.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что матч с «Крыльями Советов» будет принципиальным из‑за ситуации с долгом перед «РТ‑Капитал».

«Балтика » примет «Крылья Советов » в матче 18-го тура Мир РПЛ 7 декабря.

Напомним, в июле суд в Москве взыскал с клуба Мир РПЛ 923 миллиона рублей по иску компании «РТ-капитал», входящей в корпорацию «Ростех». Самарцы подали апелляцию, но она была отклонена .

2 декабря судебные приставы открыли дело о взыскании с «Крыльев Советов» долга на сумму 928 миллионов 347,8 тысяч рублей.

«Крылья» приедут разъяренные из‑за истории с долгом перед дочерней компанией «Ростеха». Так получается, что именно «Ростех» связан с ренессансом клуба, с его лучшим временем.

Понятно, что будет не только футбольное, но и социально‑политическое противостояние. Для ребят это важно. Но и для наших пацанов это тоже дополнительный фактор, чтобы мотивировать себя. Хотя с точки зрения турнирной таблицы и планов на счастливую жизнь нам никакие факторы не нужны», – сказал Талалаев.