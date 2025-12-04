Сметанин о «Динамо» при Карпине: «Футболисты не знали, как играть и куда бежать. Как лебедь, рак и щука. Он не наладил дисциплину и отношения в команде»

Андрей Сметанин: при Карпине футболисты «Динамо» не знали, как играть.

Экс-вратарь «Динамо» Андрей Сметанин заявил, что при бывшем главном тренере клуба Валерии Карпине команда не знала, как играть.

Карпин покинул московский клуб 17 ноября, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

«Очень расстраивали результаты. Клуб, конечно, занимает не свое место.

Мы сначала думали, что сейчас придет Валерий Карпин, наладит дисциплину, стабилизирует отношения в команде. Но из интервью футболистов стало понятно, что за все время он этого не сделал.

Футболисты не знали, как играть и куда бежать. Как лебедь, рак и щука», – сказал Сметанин.

После 17-го тура Мир РПЛ «Динамо » занимает девятое место с 20 очками.