  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Краснодара» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ обслужит Левников. На игру «Спартак» – «Динамо» назначен Танашев, Кукуян будет работать на встрече «Зенита» и «Акрона»
47

Матч «Краснодара» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ обслужит Левников. На игру «Спартак» – «Динамо» назначен Танашев, Кукуян будет работать на встрече «Зенита» и «Акрона»

Кирилл Левников обслужит матч «Краснодар» – ЦСКА.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура Мир РПЛ

5 декабря (пятница)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.

6 декабря (суббота)

«Ростов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев.

Помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Павел Кукуян.

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Андрей Бутенко.

7 декабря (воскресенье)

«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.

Кто выиграет ЧМ-2026?25023 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoОренбург
logoСергей Сергеевич Иванов
logoСергей Зуйков
logoСергей Владимирович Чебан
logoИван Сарандона
logoРостов
logoРубин
logoВасилий Казарцев
Кирилл Большаков
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoВладимир Москалев
Егор Егоров
Инал Танашев
logoЗенит
logoАкрон
logoПавел Кукуян
logoДинамо Махачкала
logoСергей Карасев
logoПари НН
logoАлексей Сухой
Александр Богданов 1984
logoЛокомотив
logoСочи
Евгений Кукуляк
Олег Соколов судья
logoЦСКА
logoКраснодар
logoКирилл Левников
logoВладислав Целовальников
logoКрылья Советов
logoБалтика
Антон Фролов судья
logoЯн Бобровский
logoЭдуард Малый
Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Андрей Болотенков
logoАндрей Фисенко
logoсудьи
Рафаэль Шафеев
Роман Галимов
Сергей Мацюра
logoВячеслав Харламов
Рустам Мухтаров
Денис Березнов
Артем Чистяков судья
Дмитрий Мосякин
Сергей Цыганок
Анатолий Жабченко
Андрей Образко
Александр Гончар
Евгений Буланов
Константин Шаламберидзе
Артур Федоров
Адлан Хатуев
Ярослав Калиниченко
Ранэль Зияков
logoНиколай Иванов
Сергей Французов
Алексей Лунев
Дмитрий Ермаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
17 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
26 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
26 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
27 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
27 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
28 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
28 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
48 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
сегодня, 17:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
27 секунд назадLive
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
37 секунд назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
2 минуты назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
6 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
6 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
16 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
31 минуту назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
40 минут назад
Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
41 минуту назад
Невилл о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Сейчас не время паниковать – они наверняка проиграют пару матчей. У них была самая тяжелая неделя в сезоне, возможно»
51 минуту назад