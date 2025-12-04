Матч «Краснодара» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ обслужит Левников. На игру «Спартак» – «Динамо» назначен Танашев, Кукуян будет работать на встрече «Зенита» и «Акрона»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура Мир РПЛ.
5 декабря (пятница)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов.
Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Сергей Зуев.
6 декабря (суббота)
«Ростов» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев.
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев.
Помощники судьи – Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Акрон»: судья – Павел Кукуян.
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Андрей Бутенко.
7 декабря (воскресенье)
«Динамо» Махачкала – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой.
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк.
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников.
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Антон Фролов.
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Эдуард Малый.