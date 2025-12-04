  • Спортс
  • Тедеев о популярности Дзюбы: «Народ любит Артема, ему аплодируют на каждом стадионе. Ревности быть не могло – тренер не должен быть популярнее футболиста»
19

Тедеев о Дзюбе: тренер не может быть популярнее футболиста.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, почему у него не может быть ревности к популярности Артема Дзюбы.

– Тут никак не могло быть ревности. Футболисты делают тренера – для меня это, безусловно, так. Популярность Артема несопоставима с большинством тренеров. Он добился многого, народ его любит. На каждом стадионе ему аплодируют, неважно, соперник он или свой игрок.

– Ну не скажите. Фанаты «Спартака», а теперь и «Зенита» относятся к нему иначе.

– На стадионе во время матчей нашей команды не слышал этого ни разу. В любом случае воспитал в себе понимание, что тренер не должен быть популярнее футболиста. Выдающиеся тренеры, которых я знаю, никогда не стремились к этому – это неправильно и невозможно.

– Жозе Моуринью, например, мне кажется, осознанно стремится к этому. Иногда возникает ощущение, что Валерий Карпин тоже.

– Зная Валерия Георгиевича, так бы не сказал. Впрочем, не могу судить о конкретных личностях, сужу по себе. Часто говорят: тренер должен «убить» в себе футболиста. А еще, на мой взгляд, он должен убить в себе стремление к популярности, потому что любые задумки реализуют спортсмены, а тренер всегда должен сомневаться. Даже после успешного периода остаются нереализованные идеи, к которым нужно стремиться снова и снова.

Работа над собой должна превалировать, а любые твои мысли воплощают на поле футболисты. Если не поддерживаешь их в момент игры, а начинаешь выяснять отношения – это неправильно. И ни к чему хорошему не приводит, – сказал Тедеев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
