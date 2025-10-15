Мостовой о словах Станковича про критику: «В «Спартаке» и свои получали немало: неважно, иностранец или русский. Когда выигрываешь – восхваляют, проигрываешь – те же люди отворачиваются»

Александр Мостовой не согласился со словами Деяна Станковича по поводу критики.

Ранее главный тренер «Спартака» заявил : «Единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности – это то, что я иностранец».

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Критика была, есть и будет – так было всегда. Неважно, иностранец ты или русский: в «Спартаке» и свои получали немало.

Все познается в сравнении. Когда выигрываешь – тебя восхваляют, но стоит проиграть – те же люди отворачиваются.

Я видел это тысячу раз – и на своем опыте, и на примере других. В футболе давным-давно все уже придумано», – заявил бывший полузащитник «Спартака ».

Деян Станкович: «Я сделал много хорошего в «Спартаке», это факт. В клубе сменилось много тренеров – проблема всегда была в них?»